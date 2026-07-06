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        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de bir minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 23:44 Güncelleme:
        Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de bir minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaleiçi semtinde bekçiler durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

        Araç sürücüsü E.A. yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

        Yapılan aramada araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan ve Myanmar uyruklu 7'si kadın, 6'sı çocuk toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Araç sürücüsü E.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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