Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı. Kaleiçi semtinde bekçiler durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Araç sürücüsü E.A. yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Yapılan aramada araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan ve Myanmar uyruklu 7'si kadın, 6'sı çocuk toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü E.A. gözaltına alındı.

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