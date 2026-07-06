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        Edirne Belediye Başkanı Gencan, Edirneli pehlivanlarla bir araya geldi

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından belediye adına er meydanında mücadele eden Edirneli pehlivanlar ve antrenörleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Edirne Belediye Başkanı Gencan, Edirneli pehlivanlarla bir araya geldi

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından belediye adına er meydanında mücadele eden Edirneli pehlivanlar ve antrenörleriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gencan, Kırkpınar'da mücadele eden pehlivanlar ve antrenörlerle buluşarak başarılarından dolayı kutladı.

        Gencan, yaptığı konuşmada, er meydanında alın teri döken tüm sporcuların gurur kaynağı olduğunu belirtti.

        Ata sporunu yaşatan ve Edirne'yi en iyi şekilde temsil eden pehlivanlara teşekkür eden Gencan, "Alın teri döken, er meydanına yüreğini koyan tüm sporcularımız bizim için gurur kaynağıdır. Ata sporumuzu yaşatan, Edirne'mizi en güzel şekilde temsil eden pehlivanlarımıza ve emekleriyle onların yanında olan antrenörlerimize gönülden teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Sporcuların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Gencan, pehlivanlara ve antrenörlerine başarı dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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