Kırkpınar'da başpehlivan olan Taş, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş, Edirne Belediyesini ziyaret etti.



Taş'a ziyarette Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, baş boyunda üçüncü olan kuzeni Mustafa Taş, başaltı boyunda mücadele eden Yusuf İslam Taş, antrenörler ve pehlivanlar eşlik etti.



Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, tarihi belediye binası önünde davul zurna ekibi ve belediye bandosuyla karşıladığı heyeti daha sonra makamında kabul etti.



Gencan, ziyarette yaptığı konuşmada, final müsabakasının 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yakıştığını belirterek, "Dün güreş hemen bittikten sonra başpehlivanlık unvanını aldıktan sonra kardeşimiz şöyle demiş, 'Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim.' O dualı çayırda başpehlivanlara özlemle bakarken bugün o unvana sahip olmak çok büyük bir gurur." dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ise Erkan Taş'ın başarısının uzun yıllara dayanan emeğin karşılığı olduğunu ifade ederek, "Erkan 2018'de ekibimize katıldı. Toprağa bir tohum attık, büyüdü, filizlendi ve meyvesini dün verdi. Erkan, bizim için hiç sürpriz olmayan bir isimdi." diye konuştu.



Başpehlivan Taş da başpehlivanlık ve altın kemerin uzun yıllardır en büyük hedefi olduğunu belirterek, "Biz bu sahaya geldiğimiz ilk günden beri başpehlivanlık hayalimiz vardı. Daha sonra altın kemer hedefimiz vardı. Hedeflere uzak olduğunda insanın pek inanası gelmiyor ama hedeflere yaklaştıkça inancımız da arttı." dedi.



Taş, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını, bundan sonraki süreçte de başarılarını sürdürmek için çalışacağını ifade etti.



Baş boyunda üçüncü olan Mustafa Taş ise gelecek yıllarda Kırkpınar finalinde kuzeni Erkan Taş ile güreşmeyi arzu ettiğini söyledi.



Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.



Daha sonra belediye binası önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Başpehlivan Taş, uzun yıllardır hayalini kurduğu başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Yağlı güreşin olimpiyatında başpehlivan olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Taş, şunları kaydetti:



"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şu an gerçekten bu duyguyu tarif etmek çok zor. Finalde Feyzullah Aktürk ile kıyasıya bir mücadele oldu. Tarihi Kırkpınar'a yakışır bir final olduğunu düşünüyorum. Çalışmamızın, azmimizin ve emeğimizin karşılığını aldık." diye konuştu.



Taş, altın kemeri korumak için çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.



