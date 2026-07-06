Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Trakya Birlik, tarife kontenjanı yerli ayçiçeği üretimini destekleyecek

        Trakya Birlik, tarife kontenjanı yerli ayçiçeği üretimini destekleyecek

        Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), 2026/2027 üretim sezonunda da uygulanacak yağlık ayçiçeği tarife kontenjanı sisteminin yerli üretimi destekleyerek üretici gelirini koruyacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Trakya Birlik, tarife kontenjanı yerli ayçiçeği üretimini destekleyecek

        Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), 2026/2027 üretim sezonunda da uygulanacak yağlık ayçiçeği tarife kontenjanı sisteminin yerli üretimi destekleyerek üretici gelirini koruyacağını bildirdi.

        Birlikten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeğinin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanması, gıda arz güvenliğinin sağlanması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından Türkiye'nin stratejik tarım ürünlerinden biri olduğu belirtildi.

        Geçtiğimiz iki sezonda olumsuz iklim koşulları nedeniyle 1,3 milyon ton seviyelerine gerileyen yağlık ayçiçeği üretiminin, 2026/2027 sezonunda uygun iklim koşulları ve ekim alanlarındaki artışın etkisiyle 1,6-1,7 milyon ton arasında gerçekleşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ülke ihtiyacının tamamen yerli üretimle karşılanabilmesi için yaklaşık 3 milyon ton üretime ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

        Açıklamada, son yıllarda uygulanan planlı üretim modeli kapsamında temel üretim desteği, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği, su kısıtı desteği ve köy bazlı verim sigortası gibi uygulamalarla üreticilerin desteklendiği belirtilerek, bu desteklerin etkili olabilmesi için hasat döneminde üreticiyi koruyan dış ticaret politikalarının önem taşıdığı vurgulandı.

        Geçtiğimiz iki üretim sezonunda uygulanan tarife kontenjanı sisteminin yağlık ayçiçeği piyasasında üretici odaklı yapının oluşmasına katkı sağladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bu çerçevede, geçtiğimiz iki üretim sezonunda başarıyla uygulanan Tarife Kontenjanı Sistemi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026/2027 üretim sezonunda da yürürlüğe alınmıştır. Karar kapsamında 1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu yada karşılığı 500 bin ton ham ayçiçeği yağı için tarife kontenjanı açılmış yerli yağlık ayçiçeği alımı yapan sanayicilere tahsis önceliği tanınarak yerli üretimin korunması ve desteklenmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır."

        Tarife kontenjanı uygulamasının hasat döneminde iç piyasadan ürün alımını teşvik ederek üretici fiyatlarını destekleyeceği, finansman ve stok maliyetlerini azaltacağı, sanayicinin hammadde temininde sürdürülebilirliği sağlayacağı ve piyasalarda öngörülebilirliği artıracağı belirtilen açıklamada, ithalatın yerli üretimin alternatifi değil, üretimi destekleyen tamamlayıcı bir politika aracı olarak değerlendirildiği ifade edildi.

        Açıklamada, uygulamanın devamıyla yerli üretimin desteklenmesi, üretici gelir istikrarının korunması, sanayicinin hammadde arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve tüketicilerin bitkisel yağa makul fiyatlarla erişiminin sürdürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

        Yerli üretimi esas alan politikaların sürdürülmesinin üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığı belirtilen açıklamada, 2026/2027 hasat döneminde oluşacak üretici odaklı piyasa koşullarının 2027/2028 sezonunda Türkiye'nin ilk kez 2 milyon tonun üzerinde yağlık ayçiçeği üretimine ulaşmasında önemli bir eşik oluşturacağı ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, düzenlemenin hayata geçirilmesinde katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve bürokratlara teşekkür edilerek, 2026/2027 üretim sezonunun üreticiler ve tüm çiftçiler için hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olması temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Kırkpınar'a genç pehlivanların katılımı artıyor
        Kırkpınar'a genç pehlivanların katılımı artıyor
        Edirne Belediye Başkanı Gencan, Edirneli pehlivanlarla bir araya geldi
        Edirne Belediye Başkanı Gencan, Edirneli pehlivanlarla bir araya geldi
        Edirne'de sınır güvenliği için tahsis edilen araçlar tanıtıldı
        Edirne'de sınır güvenliği için tahsis edilen araçlar tanıtıldı
        665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Taş: Çocukluk hayal...
        665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Taş: Çocukluk hayal...
        Kırkpınar'da başpehlivan olan Taş, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutl...
        Kırkpınar'da başpehlivan olan Taş, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutl...
        Park halindeki minibüsün lastikleri kesildi
        Park halindeki minibüsün lastikleri kesildi