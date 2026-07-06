Trakya Birlik, tarife kontenjanı yerli ayçiçeği üretimini destekleyecek

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), 2026/2027 üretim sezonunda da uygulanacak yağlık ayçiçeği tarife kontenjanı sisteminin yerli üretimi destekleyerek üretici gelirini koruyacağını bildirdi.



Birlikten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeğinin bitkisel yağ ihtiyacının karşılanması, gıda arz güvenliğinin sağlanması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından Türkiye'nin stratejik tarım ürünlerinden biri olduğu belirtildi.



Geçtiğimiz iki sezonda olumsuz iklim koşulları nedeniyle 1,3 milyon ton seviyelerine gerileyen yağlık ayçiçeği üretiminin, 2026/2027 sezonunda uygun iklim koşulları ve ekim alanlarındaki artışın etkisiyle 1,6-1,7 milyon ton arasında gerçekleşmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ülke ihtiyacının tamamen yerli üretimle karşılanabilmesi için yaklaşık 3 milyon ton üretime ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.



Açıklamada, son yıllarda uygulanan planlı üretim modeli kapsamında temel üretim desteği, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği, su kısıtı desteği ve köy bazlı verim sigortası gibi uygulamalarla üreticilerin desteklendiği belirtilerek, bu desteklerin etkili olabilmesi için hasat döneminde üreticiyi koruyan dış ticaret politikalarının önem taşıdığı vurgulandı.



Geçtiğimiz iki üretim sezonunda uygulanan tarife kontenjanı sisteminin yağlık ayçiçeği piyasasında üretici odaklı yapının oluşmasına katkı sağladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu çerçevede, geçtiğimiz iki üretim sezonunda başarıyla uygulanan Tarife Kontenjanı Sistemi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026/2027 üretim sezonunda da yürürlüğe alınmıştır. Karar kapsamında 1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu yada karşılığı 500 bin ton ham ayçiçeği yağı için tarife kontenjanı açılmış yerli yağlık ayçiçeği alımı yapan sanayicilere tahsis önceliği tanınarak yerli üretimin korunması ve desteklenmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır."



Tarife kontenjanı uygulamasının hasat döneminde iç piyasadan ürün alımını teşvik ederek üretici fiyatlarını destekleyeceği, finansman ve stok maliyetlerini azaltacağı, sanayicinin hammadde temininde sürdürülebilirliği sağlayacağı ve piyasalarda öngörülebilirliği artıracağı belirtilen açıklamada, ithalatın yerli üretimin alternatifi değil, üretimi destekleyen tamamlayıcı bir politika aracı olarak değerlendirildiği ifade edildi.



Açıklamada, uygulamanın devamıyla yerli üretimin desteklenmesi, üretici gelir istikrarının korunması, sanayicinin hammadde arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve tüketicilerin bitkisel yağa makul fiyatlarla erişiminin sürdürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.



Yerli üretimi esas alan politikaların sürdürülmesinin üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığı belirtilen açıklamada, 2026/2027 hasat döneminde oluşacak üretici odaklı piyasa koşullarının 2027/2028 sezonunda Türkiye'nin ilk kez 2 milyon tonun üzerinde yağlık ayçiçeği üretimine ulaşmasında önemli bir eşik oluşturacağı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, düzenlemenin hayata geçirilmesinde katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri ve bürokratlara teşekkür edilerek, 2026/2027 üretim sezonunun üreticiler ve tüm çiftçiler için hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olması temennisinde bulunuldu.

