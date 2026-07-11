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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan'da 14-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 3. Keşan Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi, Otomotiv ve İş Makineleri Fuarı'nın hazırlıkları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Keşan'da 14-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 3. Keşan Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi, Otomotiv ve İş Makineleri Fuarı'nın hazırlıkları tamamlandı.

        Keşan Açık Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuar öncesinde alandaki son düzenlemeler tamamlanırken, organizasyona ilişkin detaylar gözden geçirildi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, fuarın üreticiler ile yatırımcıları bir araya getireceği belirtilerek, hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, üretici birlikleri, esnaf odaları ve ziraat odalarının iş birliğiyle düzenlenecek fuara vatandaşlar davet edildi.

        - Uzunköprü Belediyesinin İstihdam Ofisinde iş başvuruları alındı

        Uzunköprü Belediyesinin İstihdam Ofisinde, Tarım Taç firmasının personel alımı kapsamında iş başvuruları alındı.

        Atatürk Kültür Merkezinde hizmet veren İstihdam Ofisinde gerçekleştirilen başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile firma arasında yürütülen iş birliği kapsamında iş arayanlarla işverenler bir araya getirildi.

        Açıklamada, İstihdam Ofisi aracılığıyla vatandaşların istihdama katılımını desteklemeye yönelik çalışmaların sürdürüleceği, iş arayanların yeni istihdam olanaklarıyla buluşturulmaya devam edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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