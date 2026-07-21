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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Müftülüğünce düzenlenen Etkili Hutbe Sunum Yarışması'nda Hüseyin Sağlık birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Müftülüğünce düzenlenen Etkili Hutbe Sunum Yarışması'nda Hüseyin Sağlık birinci oldu.


        Müftülükten yapılan açıklamaya göre, 2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Etkili Hutbe Sunum Yarışması il aşaması, Edirne Taşlık Camisi'nde gerçekleştirildi.

        Yarışmada Meriç ilçesini temsil eden Hasırcıarnavut Köyü Camisi'nde görevli Hüseyin Sağlık birinci oldu.

        Sağlık'ın Tekirdağ'da gerçekleştirilecek bölge finalinde Edirne’yi temsil edeceği belirtildi.


        - İpsala Kaymakamı Güzel'e ziyaret


        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel’i ziyaret etti.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman ve Köse, Güzel'e makamında ziyarette bulundu.

        Ziyarette, ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler, devam eden projeler ve üreticilere yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Volkan Diriker ve İpsala Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy da ziyarette yer aldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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