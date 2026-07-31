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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'nin İpsala ilçesinde şeftali hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 09:03 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'nin İpsala ilçesinde şeftali hasadı başladı.

        Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyünde üretici Salim Hikmet Girgin'e ait bahçede düzenlenen hasat programına katılan yetkililer, üretim süreci ve sezon çalışmaları hakkında incelemede bulundu.

        Yetkililer, şeftali üretiminin yıl boyunca yoğun emek gerektirdiğini belirterek, meyve bahçelerinde sulama, gübreleme, budama, seyreltme ve bitki koruma çalışmalarının düzenli şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

        Sezon boyunca bahçelerde kurulan tuzaklarla zararlı takibinin gerçekleştirildiğini aktaran yetkililer, bu sayede ürün kalitesinin korunmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Hasat döneminin üreticiler için bir yıllık emeğin karşılığını alma zamanı olduğunu vurgulayan yetkililer, üreticilerin alın terinin karşılığını görmesinin en büyük mutluluk olduğunu belirtti.

        Yetkililer, Turpçular köyünde üretim yapan Salim Hikmet Girgin ve ailesine bereketli ve verimli bir hasat sezonu diledi.

        - Salep üretimi değerlendirildi

        Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel ile salep üreticisi Aslıhan Türk, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ziyarette, kentte yürütülen salep üretimi ve yetiştiriciliği, üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile üreticilerin talep ve beklentileri ele alındı.

        Görüşmede ayrıca tarımsal destekleme programları ve kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgi verildi.

        İslam Köse, katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılmasının kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını belirterek, salep üretiminin geliştirilmesine yönelik teknik desteğin sürdürüleceğini ifade etti.

        - Balıkçı barınaklarında inceleme yapıldı

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu.

        Su Ürünleri Mühendislerince gerçekleştirilen çalışmalarda barınakların mevcut durumu, altyapı ve üstyapısı, kullanım koşulları ile balıkçılık faaliyetlerinin ihtiyaçları yerinde değerlendirildi.

        İncelemelerde, balıkçıların faaliyetlerini daha güvenli ve verimli sürdürebilmelerine yönelik tespitler yapıldı.

        - TADEF yöneticilerinden Vali Sezer’e ziyaret

        EDİRNE

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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