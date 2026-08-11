Edirne'den kısa kısa

Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki farklı noktaya bağış kutuları yerleştirildi.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Gözde Emel Baytar sınır kapısındaki tesislerin sahipleri, yetkililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilk bağışları kabul etti.

Baytar, Kapıkule'den geçerken yapılacak küçük bir bağışla ihtiyaç sahiplerine büyük bir umut olunacağını kaydetti.

- Türk Kızılay yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay Edirne Şubesi ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarına devam ediyor.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Gözde Emel Baytar Türk Kızılay ekipleriyle ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek, erzak yardımlarını iletti.

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Kapı kapı dolaşarak gıda desteklerine devam ettiklerini belirten Baytar, bu güzel paylaşımdan doğan huzur ve mutluluğun yüreklerde hissedildiğini kaydetti.

- Türk Kızılay'a ziyaret

Dünyam Zihin Engellileri Yetiştirme ve Koruma Derneği Kurucu Üyesi Sedef Durna ve özel genç Baran Kunduz, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti.

Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Şube Başkanı Gözde Emel Baytar ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Durna da Baytar'a görevinde başarı dileyerek özel insanlara destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.