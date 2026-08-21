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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, uluslararası akademik dizinlerden ERIH+'a (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, uluslararası akademik dizinlerden ERIH+'a (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) kabul edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TR Dizin’de de taranan derginin ERIH+ dizinine kabul edilmesiyle uluslararası akademik görünürlüğün güçlendirilmesi yönünde önemli bir kazanım elde edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen derginin başeditörü Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Sol, derginin ERIH+ dizinine kabul edilmesinin, uzun süredir sürdürülen nitelikli ve istikrarlı akademik yayıncılık çalışmalarının uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırması açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

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        Sol, dizinin özellikle farklı Avrupa dillerinde üretilen zengin akademik birikimin uluslararası bilimsel iletişim içerisinde görünürlük kazanmasına katkı sunması bakımından önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti.

        - Türk Kızılay'dan Edirne Vali Yardımcısı Coşğun'a ziyaret

        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Gözde Emel Baytar ve Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Batuhan Değiş, Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun'u ziyaret etti.

        Şubeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Türk Kızılay'ın Edirne genelindeki faaliyetleri ve kan bağışı kampanyaları ele alındı.

        Baytar ve Değiş, kabul dolayısıyla Coşğun'a teşekkür etti.

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        - Edirne Tabip Odasından aile sağlığı merkezlerine ziyaret

        Edirne Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Pekdemir ve yönetim kurulu üyeleri, aile sağlığı merkezi ziyaretlerini sürdürüyor.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, Pekdemir ve yönetimi Yıldırım ve Gazimihal aile sağlığı merkezlerinde görev yapan meslektaşları ile bir araya geldi.

        Pekdemir, misafirperverlikleri dolayısıyla meslektaşlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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