Edirneli öğrenciler tiyatro yarışmasında Marmara Bölgesi üçüncüsü oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 11. Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen Tiyatro Yarışması Marmara Bölge Finalleri'nde Edirneli öğrenciler üçüncülük elde etti.



Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmanın Marmara Bölge Finalleri'nde sahne alan öğrenciler, sergiledikleri performansla Marmara Bölgesi üçüncüsü oldu.



Öğrencilerin sahnedeki emekleri, ekip ruhu ve başarılı performanslarıyla kente gurur yaşattığı belirtildi.



Yarışmada derece elde eden öğrenciler ile emeği geçenlere teşekkür edilen açıklamada, öğrencilerin başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuldu.







