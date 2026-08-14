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        Edirne'nin köy yollarında asfalt çalışmaları sürüyor

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, köy yollarında asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Edirne'nin köy yollarında asfalt çalışmaları sürüyor

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, köy yollarında asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Aksal yaptığı yazılı açıklamada, Edirne İl Özel İdare ekiplerinin köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmaya devam ettiğini aktardı.

        Keşan ilçesine bağlı Türkmen ve Gündüzler köyleri arasındaki 5 kilometrelik bölümün tamamlandığını belirten Aksal, "Keşan Kılıçköy-İpsala Esetçe grup yolumuzun Türkmen-Gündüzler bölümündeki çalışmalar bitti. Gece gündüz demeden çalışmaya, Edirne’mizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkmen–Gündüzler tamam şimdi sırada Keşan Orhaniye köy içi var." ifadelerini kullandı.

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