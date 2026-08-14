Edirne'de bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı

Araç sahibine ve sürücüye 25 bin 758 lira para cezası uygulandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çalıköy yolu ayrımında gerçekleştirilen kontrolde, İ.K. idaresindeki otomobil durduruldu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir otomobilde yapılan kontrolde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.