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        Edirne'de bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir otomobilde yapılan kontrolde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Edirne'de bir otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir otomobilde yapılan kontrolde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çalıköy yolu ayrımında gerçekleştirilen kontrolde, İ.K. idaresindeki otomobil durduruldu.

        Otomobilde Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Araç sahibine ve sürücüye 25 bin 758 lira para cezası uygulandı.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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