Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'nin simge eserlerinin minyatürleri Saros'ta deniz canlılarına yuva oldu

        Edirne'nin simge eserlerinin minyatürleri Saros'ta deniz canlılarına yuva oldu

        Edirne Valiliğince, İbrice Limanı'nda hayata geçirilen MiniaEdirne Yapay Resif ve Su Altı Tarih Müzesi Projesi kapsamında oluşturulan yapay resiflere ahtapot ve kalamarların yumurta bıraktığı belgelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Edirne'nin simge eserlerinin minyatürleri Saros'ta deniz canlılarına yuva oldu

        Edirne Valiliğince, İbrice Limanı’nda hayata geçirilen MiniaEdirne Yapay Resif ve Su Altı Tarih Müzesi Projesi kapsamında oluşturulan yapay resiflere ahtapot ve kalamarların yumurta bıraktığı belgelendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne’nin tarihi ve kültürel mirasını su altında yaşatmak ve deniz ekosistemine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje, deniz canlılarına yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.

        Proje kapsamında Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Saat Kulesi’nin minyatürleri, Saros Körfezi'nde su altına yerleştirildi.

        Yapay resiflerde ahtapotların ve bölgede yuvalama alanları oldukça sınırlı olan kalamarların yumurta bıraktığı kaydedilen görüntülerle tespit edildi.

        REKLAM

        Açıklamada, bu gelişmenin deniz ekosistemine yeni yaşam alanları kazandırma hedefinin önemini ortaya koyduğu belirtildi.

        Saros Körfezi’nin doğal zenginliğini korumak, deniz yaşamını desteklemek ve Edirne'nin tarihi mirasını su altında da yaşatmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Saros Körfezi'nde batırılan yapay resifler, su altı canlılarının yaşam alan...
        Saros Körfezi'nde batırılan yapay resifler, su altı canlılarının yaşam alan...
        Meriç Nehri'nde kayıp 2 çocuktan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı
        Meriç Nehri'nde kayıp 2 çocuktan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı
        Meriç Nehri'nde kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedeni bulundu
        Meriç Nehri'nde kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedeni bulundu
        Kritik hastalarda erken tanı ve tedavi hayatta kalma şansını artırıyor
        Kritik hastalarda erken tanı ve tedavi hayatta kalma şansını artırıyor
        Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan çocuklardan birinin cesedi bulundu
        Edirne'de Meriç Nehri'nde kaybolan çocuklardan birinin cesedi bulundu
        Edirne'de tarihi köprülerde tek yön uygulaması sona erdi
        Edirne'de tarihi köprülerde tek yön uygulaması sona erdi