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        Hamzabeyli'de 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

        Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Hamzabeyli'de 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

        Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Romanya plakalı tır Hamzabeyli Gümrük Sahası'na girişinin ardından x-ray taramasına sevk edildi.

        Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmasında, tırın dorsesindeki yüklerin arasına gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk bulundu.

        Sürücü H.A, "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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