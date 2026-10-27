İpsala'da ceviz hasadı programı düzenlendi

Programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy, AK Parti İpsala İlçe Başkan Vekili Hüseyin Seren, İl Genel Meclisi Üyesi Hakan İlkdoğmuş, Belediye Meclisi Üyesi Sibel Şenkol, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

Programda ceviz üretiminin ilçe tarımına ve bölge ekonomisine katkısı vurgulanarak üreticilere bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulunuldu.

Programda protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar bir araya geldi.

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