İpsala'da köy yollarında sathi kaplama çalışmaları sürüyor

Kumdere köyündeki 1,5 kilometrelik çalışmanın tamamlandığını aktaran Ciğerci, ekiplerin daha sonra Meriç ilçesine bağlı Kavaklı ve Karayusuflu köyleri arasındaki yolda çalışma yapacağını kaydetti.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, grup yollarında sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra köy yollarında sathi kaplama çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

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