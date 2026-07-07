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        İpsala'da mavi yemiş hasat ediliyor

        İpsala ilçesinde mavi yemiş hasatı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 11:26 Güncelleme:
        İpsala'da mavi yemiş hasat ediliyor

        İpsala ilçesinde mavi yemiş hasatı yapılıyor.

        İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumdere köyünde gerçekleştirilen hasat çalışmaları ekiplerin katılımıyla incelendi.


        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy ile kurum personeli, üretici Ahmet Tarık Pamukçu’ya ait bahçeyi ziyaret ederek hasat çalışmalarını takip etti.


        Ünlüsoy ve beraberindekiler üretim süreci hakkında bilgi alırken yetiştiricilik uygulamaları ve verimlilik üzerine değerlendirmelerde bulundu.


        Bölgede geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra katma değeri yüksek alternatif ürünlerin de yaygınlaşmaya başladığını belirten Ünlüsoy, mavi yemiş üretiminin her geçen yıl daha fazla üreticinin ilgisini çektiğini kaydetti.


        Modern tarım teknikleriyle yetiştirilen ürünün, hem pazar değeri hem de üreticiye sağladığı ekonomik avantaj nedeniyle önemli bir alternatif oluşturduğu ifade eden Ünlüsoy, "İklim değişikliğine uyum sağlayabilecek üretim modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme faaliyetleri devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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