Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule'den yurda giriş yapan bir tırda şüphe üzerine narkotik dedektör köpek yardımıyla arama yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.