Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Erkan Taş oldu

Güreşleri, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, eski Kırkpınar ağası Seyfettin Selim, Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri Ağası Oğuz Erdinç, oda ve borsa başkanları, merhum güreş ağası İbrahim Girgin'in yakınları, siyasi parti temsilcileri, Yunanistan'dan güreşseverler ve vatandaşlar izledi.

Erkan Taş, bu yıl 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivan olmuştu.

Başpehlivanlık güreşinde Erkan Taş yaptığı oyunla rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i yendi. Üçüncülük kürsüsünü Yıldıray Pala ve Süleyman Başar paylaştı.

Müsabakalarda, çeşitli boylarda 360 pehlivan birbirine üstün gelmek için mücadele etti.

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