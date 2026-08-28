Edirne'ye 125 yataklı hafızlık Kur'an kursu kazandırılıyor
Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Erkek Hafızlık Kur'an Kursu binasında incelemede bulundu.
Giriş: 28.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Erkek Hafızlık Kur'an Kursu binasında incelemede bulundu.
Hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan 5 katlı ve 125 yatak kapasiteli binayı gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Modern ve donanımlı yapısıyla hizmet verecek merkezin, öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.
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