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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'ye 125 yataklı hafızlık Kur'an kursu kazandırılıyor

        Edirne'ye 125 yataklı hafızlık Kur'an kursu kazandırılıyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Erkek Hafızlık Kur'an Kursu binasında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Edirne'ye 125 yataklı hafızlık Kur'an kursu kazandırılıyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Erkek Hafızlık Kur'an Kursu binasında incelemede bulundu.

        Hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan 5 katlı ve 125 yatak kapasiteli binayı gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Modern ve donanımlı yapısıyla hizmet verecek merkezin, öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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