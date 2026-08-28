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        Edirne'deki göletlere 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakılacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'daki yavru balık üretim tesislerinde bu yıl üretilen 6 milyon sazan yavrusundan 1 milyon 200 bininin kentteki göletlere bırakılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Edirne'deki göletlere 1 milyon 200 bin sazan yavrusu bırakılacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İpsala'daki yavru balık üretim tesislerinde bu yıl üretilen 6 milyon sazan yavrusundan 1 milyon 200 bininin kentteki göletlere bırakılacağını söyledi.

        Sezer, Tayakadın köyündeki gölette yapılan balıklandırma çalışmasına katıldı.

        Gölete yaklaşık 5 bin sazan yavrusu bırakıldığını belirten Sezer, bu çalışmayla göletlerdeki balık popülasyonunun artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

        Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün İpsala'da yavru balık üretim tesisleri bulunduğunu belirten Sezer, tesiste önemli miktarda üretim yapıldığını dile getirdi.

        Bu yıl tesiste 6 milyon yavru sazan üretildiğini söyleyen Sezer, "Bu yavruların 1 milyon 200 binini Edirne'deki göletlerimize bu şekilde bırakacağız. Geri kalan yavru balıkları da başta İstanbul ve Bursa olmak üzere 7 bölgemizdeki diğer illerimize göndererek, oradaki tatlı su göletlerimizi de balıklandıracağız." dedi.

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        Sezer, balıklandırma çalışmalarının doğal yaşamın korunmasının yanı sıra sportif balıkçılığın geliştirilmesine de katkı sağladığını ifade etti.

        Çocukların ve gençlerin doğayla daha fazla buluşması gerektiğini belirten Sezer, "Burada hem su kaynaklarımızdaki balık popülasyonunu artırmayı hem de sportif balıkçılığı desteklemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda gençlerimizi ve çocuklarımızı doğayla buluşturuyoruz. İnşallah çocuklarımız bu balıklara sahip çıkar ve sportif amaçlı balıkçılıkla da ilgilenir." diye konuştu.

        - İpsala'daki tesis modernize edilecek

        Vali Sezer, İpsala'daki yavru balık üretim tesisinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

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        Tesiste yaklaşık 41 havuz bulunduğunu ifade eden Sezer, "Bu havuzlarımızı da yeni projelerle destekliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yaklaşık 125 dönümlük alanda tesisimizin modernize edilmesiyle ilgili çalışmalarımız da Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın destekleriyle devam ediyor." dedi.

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