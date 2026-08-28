Belediyenin SGK borçlarına ilişkin işlemler için Gencan'a yetki verildi

Edirne Belediye Meclisinde, belediye ve iştirakinin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik işlemler için Belediye Başkanı Filiz Gencan'a oy birliğiyle yetki verildi.

Belediye Meclisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde Gencan başkanlığında 2026 yılının ilk olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi.

Gencan, Edirnelileri 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına davet etti.

Pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağını anımsatan Gencan, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehrimizde bayramımızı coşkulu bir şekilde hep birlikte kutlamayı arzu ediyoruz. Buradan öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz.

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30 Ağustos’ta önce Atamızın huzurunda olacağız, ardından geçit töreninde yer alacağız. Akşamında ise fener alayımız ve değerli sanatçımız Göksel’in konseriyle kutlamalarımızı sürdüreceğiz. Tüm hemşerilerimizi programlarımıza davet ediyorum."

- Oy birliğiyle yetki verildi

Tek gündem maddesi bulunanan toplantıda, Edirne Belediyesi ile belediye iştiraki Edirne Belediyesi Personel Anonim Şirketinin 2023 yılı ocak ayından 2026 yılı aralık ayına kadar tahakkuk eden ve edecek prim, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, idari para cezası ve bunlara bağlı borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

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Bu kapsamda Demirkapı, Kavgaz, İstasyon, Fırınlarsırtı ve Karaağaç mahallelerinde belediyeye ait 6 taşınmazın teminat gösterilmesi ve SGK tarafından haczedilmesine ilişkin teklif meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kararla birlikte, tecil işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli işlemlerin yapılması konusunda Belediye Başkanı Filiz Gencan'a yetki verildi.

Toplantıda konuşan, Gencan, belediyenin mali yapısını güçlendirmeyi ve borç yükünü azaltmayı önceliklendirdiklerini söyledi.

Gelirleri artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Gencan, "Son 3-4 aya baktığımızda, SGK'ya olan borcumuzu bir kenara bırakırsak, gelir-gider dengemizde gelirlerimizin giderlerimizden yüksek olduğu bir döneme şahit olmuş olduk." dedi.

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Gencan, SGK borçlarının yapılandırılmasıyla geçmiş borçlardan kurtulmayı ve devam eden borçları zamanında ödemeyi hedeflediklerini aktardı.