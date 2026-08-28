İpsala Kaymakamı Güzel yol çalışmalarını inceledi
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, ilçede devam eden yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Giriş: 28.08.2026 - 09:10 Güncelleme:
İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, ilçede devam eden yol ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Beraberindeki heyetle Aliçopehlivan köyündeki kilit parke taşı döşeme, Korucuköy köy yolundaki sathi kaplama ve Turpçular - Hıdırköy arasındaki yol çalışmalarını inceleyen Güzel, yetkililerden bilgi aldı.
Güzel, çalışmaların vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde titizlikle sürdürülmesini istedi.
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