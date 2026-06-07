Keşan Dokuzdere Göleti'nde çevre temizliği yapıldı
Edirne'nin Keşan ilçesinde Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Dokuzdere Göleti'nde gerçekleştirilen etkinlik, Avrupa Birliği destekli Go2Recycling Projesi kapsamında Güney Edirne Katı Atık Birliği (GÜNEKAB) koordinasyonunda yapıldı.
Etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve akademisyenleri ile vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar gölet çevresinde biriken atıkları toplarken, çevre bilincinin artırılması ve doğal alanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturuldu.
Özcan, çevrenin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.
Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'da eş zamanlı yürütülen Go2Recycling Projesi'nin geri dönüşüm ve sürdürülebilir atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladığı bildirildi.
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