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        Keşan hayvan barınağında 1928 köpek ve 55 kedi barınıyor

        Edirne'nin Keşan ilçesindeki hayvan barınağında, sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Keşan hayvan barınağında 1928 köpek ve 55 kedi barınıyor

        Edirne'nin Keşan ilçesindeki hayvan barınağında, sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılıyor.

        Keşan Belediyesi tarafından 2021'de 50 bin metrekare alanda kurulan barınak, 2024'te yapılan genişletmeyle 122 bin metrekarelik alana ulaştı.

        Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Serkan Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınakta 1928 köpek ve 55 kedinin bulunduğunu söyledi.

        Hayvanların 7 gün 24 saat mama ve su ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Doğru, 450 köpeğin kısırlaştırıldığını, tedavilerinin de düzenli olarak yapıldığını ifade etti.

        Doğru, hayvanların doğal yaşam alanlarına uygun şekilde barınakta sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürdüğünü belirterek, sahiplenmek isteyenlerin barınağa başvurabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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