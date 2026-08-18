Keşan hayvan barınağında 1928 köpek ve 55 kedi barınıyor

Edirne'nin Keşan ilçesindeki hayvan barınağında, sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılıyor.

Keşan Belediyesi tarafından 2021'de 50 bin metrekare alanda kurulan barınak, 2024'te yapılan genişletmeyle 122 bin metrekarelik alana ulaştı.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Serkan Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınakta 1928 köpek ve 55 kedinin bulunduğunu söyledi.

Hayvanların 7 gün 24 saat mama ve su ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Doğru, 450 köpeğin kısırlaştırıldığını, tedavilerinin de düzenli olarak yapıldığını ifade etti.

Doğru, hayvanların doğal yaşam alanlarına uygun şekilde barınakta sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürdüğünü belirterek, sahiplenmek isteyenlerin barınağa başvurabileceğini kaydetti.