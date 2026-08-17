Edirne'den kısa kısa

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Eren Eryılmaz, Türkiye'nin bütün yapı stokunu kapsayan bir yapı envanterinin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Eryılmaz, temsilcilik binasında Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, depremde hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla andıklarını söyledi.

Marmara Depremi'nin, ülke tarihinin en sarsıcı, en can yakıcı afetlerinden biri olmasının yanı sıra, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleştiği bir dönüm noktası olduğunu belirten Eryılmaz, depremle, gerekli önlemler alınmadığında yıkıcı sonuçlara yol açan yapı üretimi ve kentleşme anlayışının asıl sorun olduğunun açıkça ortaya konduğunu ifade etti.

REKLAM

Türkiye'nin bütün yapı stokunu kapsayan güncel, bilimsel, şeffaf ve kamuya açık bir yapı envanteri oluşturulması gerektiğini dile getiren Eryılmaz, "Yapıların kullanım sürecinde güvenliğinin izlenmesini sağlayacak periyodik yapı kontrolü yasal ve kurumsal bir sistem haline getirilmelidir.

Yeni yapı üretiminde proje, uygulama, şantiye şefliği ve yapı denetimi süreçlerinde mühendislik hizmetlerinin eksiksiz ve etkin biçimde verilmesi sağlanmalı, bunun için meslek odalarıyla birlikte hareket edilmelidir." diye konuştu.

Açıklamada yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

- Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde haftalık değerlendirme toplantısı yapıldı

REKLAM

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde, kent genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği haftalık toplantı gerçekleştirildi.

İl Müdürü İslam Köse başkanlığındaki toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, müdürlük tarafından yürütülen çalışmalar ile devam eden ve planlanan projeler ele alındı. Saha çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca yürütülen faaliyetlerin koordineli şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.