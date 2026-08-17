Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

        Edirne'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

        Edirne'de, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Edirne'de 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

        Edirne'de, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Saraçlar Caddesi'nde, 27 yıl önce gerçekleşen depremden etkilenen Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan sergiyi gezdikten sonra gazetecilere, depremin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen acıların halen taze olduğunu söyledi.

        Anma programlarında sorumlulukların da hatırlatıldığını dile getiren Gencan, "Şehri depreme hazırlıklı hale getiriyoruz. Hemen yakınımızda İstanbul var. Bu noktada da Edirne Valimiz ve AFAD'ın koordinasyonunda tedbirler alıyoruz." dedi.

        REKLAM

        Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını anlatan Gencan, deprem anında tüm kurumların hep birlikte hareket ettiğini ifade etti.

        Gencan, birinci önceliğin depreme dayanıklı ve dirençli kentler oluşturmak olduğunu kaydetti.

        Olası İstanbul depremine ilişkin soruya Gencan, hazırlıklar kapsamında hem toplanma alanları hem de fiziki düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

        Kentsel dönüşüm ile ilgili soruya ise Gencan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Edirne ziyaretinde dosya sunduklarını anlattı.

        Kentsel dönüşüme çok kıymet verdiklerini belirten Gencan, şunları kaydetti:

        "Edirne birinci derece deprem bölgesi olarak görülmüyor ama aslında yıkıcı deprem geçmişimiz de çok eski değil. Yapı stoklarımız konusunda da ciddi sıkıntılarımız var eski yerleşim bölgelerinde bu konuyu öncelikliyoruz. Hazırlıklarımız sürüyor.

        REKLAM

        Sağ olsunlar sayın Bakanımız bu konuda Edirne'ye çok kıymet veriyor ve hazırlıklarda bizlere destek oluyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili somut çalışmalarımızı paylaşacağız."

        Konuşmanın ardından katılımcılar AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin açtığı stantları ziyaret etti.

        Program kapsamında Polis Parkı'na Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı tabelası asıldı.

        Öte yandan depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için lokma dağıtıldı.

        Programa Edirne AFAD Müdürü Cengiz Karakuş ve Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Saksıda başladığı safran üretimini 1 dönümlük alana taşıdı
        Saksıda başladığı safran üretimini 1 dönümlük alana taşıdı
        Trakya Üniversitesi roket takımı TEKNOFEST 2026'da finalist oldu
        Trakya Üniversitesi roket takımı TEKNOFEST 2026'da finalist oldu
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Saros Körfezi'nde 'gece dalışı' dalgıçların yeni gözdesi oldu
        Saros Körfezi'nde 'gece dalışı' dalgıçların yeni gözdesi oldu
        Trafonun patlaması sonucu çıkan yangın tatilcilere panik yaşattı
        Trafonun patlaması sonucu çıkan yangın tatilcilere panik yaşattı
        Edirne'de ayçiçeği üreticisinin yüzü bu yıl verimle güldü
        Edirne'de ayçiçeği üreticisinin yüzü bu yıl verimle güldü