Trakya Üniversitesi roket takımı TEKNOFEST 2026'da finalist oldu
Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ITDC Trakya Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması'nda finale yükseldi.
Trakya Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ITDC Trakya Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması'nda finale yükseldi.
Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Deniz Taşkın ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aydan Demirhan'ın danışmanlığında çalışmalarını sürdüren takım, 400 takım arasından ilk 20'ye girerek finalist olmaya hak kazandı.
Tasarım, üretim ve test süreçlerini ekip çalışmasıyla yürüten takım, geliştirdiği roketle 7-13 Eylül'de Aksaray'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması'nın final etabında üniversiteyi temsil edecek.
Final hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, mühendislik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirdikleri roket projesine aktarıyor.
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