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        Saksıda başladığı safran üretimini 1 dönümlük alana taşıdı

        SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Edirne'de 77 yaşındaki Hasan Artan, internetten temin ettiği 1 kilogram soğanla saksıda başladığı safran üretimini yaklaşık 1 dönümlük alana taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Saksıda başladığı safran üretimini 1 dönümlük alana taşıdı

        SEMAY EZGİ ÖZÇETİN - Edirne'de 77 yaşındaki Hasan Artan, internetten temin ettiği 1 kilogram soğanla saksıda başladığı safran üretimini yaklaşık 1 dönümlük alana taşıdı.

        Yaptığı denemelerde safranın kentin iklim ve toprak yapısına uyum sağladığını gören Artan, üretimini artırmak amacıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Safran soğanlarını ağustos ve eylül aylarında toprakla buluşturduklarını belirten Artan, AA muhabirine, bitkinin fazla su istemediğini ve ihtiyaç duyuldukça sulama yaptıklarını söyledi.

        Artan, "Şu anda ekim yapılacak. Bir hafta sonra sulamak gerekiyor. Çok su istemiyor zaten ama yine sulamak gerekiyor. Ağustos, eylül ayında dikim yapılıyor, çiçek açma dönemi de ekim sonu, kasım gibi oluyor." dedi.

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        Edirne'nin iklim ve toprak yapısının safran üretimine uygun olduğunu ifade eden Artan, üretim sürecinde en fazla yabancı otlarla mücadelede zorlandığını dile getirdi.

        Yabancı otları elle ve çapa yardımıyla temizlediğini anlatan Artan, üretimin büyük bölümünü kendi imkanlarıyla sürdürdüğünü belirtti.

        - Her sabah çiçekleri tek tek topluyor

        Sonbaharda başlayan çiçeklenme döneminin yaklaşık 20 gün sürdüğünü belirten Artan, bu süreçte her sabah tarlaya çıkarak açan çiçekleri tek tek topladığını söyledi.

        Safran üretiminin zahmetli olduğunu vurgulayan Artan, az miktarda ürün elde edebilmek için dahi çok sayıda çiçeğin toplanması gerektiğine dikkati çekti.

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        Bu yıl yaklaşık 80-100 gram ürün elde etmeyi planladığını anlatan Artan, şunları kaydetti:

        "Bu işe internetten temin ettiğim 1 kilo safran soğanıyla başladım. İlk önce saksıda yetiştirdim. Daha sonra üretim artınca tarlaya ekmeye başladım. Şimdi yaklaşık 1 dönüm alanda safran yetiştiriyorum. Safran bitkisi her gün çiçek açıyor. Yaklaşık 20 gün boyunca her sabah çiçek topluyorum. Bir kilogram kuru safran için ortalama 150-160 bin çiçek gerekiyor. Safranın sabit bir fiyatı yok. Borsası da yok. Bu yıl yaklaşık 80-100 gram ürün bekliyorum."

        Safran soğanlarını çoğaltarak üretim alanını genişletmeye çalıştığını anlatan Artan, şimdiye kadar düzenli satış yapabilecek miktarda ürün elde edemediğini, gelecek dönemde ise ürünlerini değerlendirmeyi planladığını belirtti.

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        Edirne'de safran üretiminin yaygınlaşmasını istediğini dile getiren Artan, "Yaygınlaşmasını bekliyorum, diliyorum da. İnşallah çoğalır. Ben de üretmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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