Edirne'de motorlu narkotik polislerinden uyuşturucu satıcılarına sıkı takip

Edirne’de motorlu narkotik polisleri, uyuşturucu madde satan ve dağıtan kişilere yönelik denetim ve operasyonlarını yoğunlaştırdı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan motorlu narkotik polisi timi, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında sahadaki ekiplere destek sağlıyor.

Narkotim Projesi kapsamında uyuşturucunun sokak düzeyinde ulaşılabilirliğinin önlenmesi amacıyla kent genelinde tedbirler artırıldı.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle sokak satıcılarının tespit edilmesine yönelik faaliyet yürütüyor.

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Uyuşturucu madde satışı ve kullanımının yoğun olduğu değerlendirilen bölgelerde devriye görevi yapan motorlu narkotik polisleri, şüpheli kişi ve araçları kontrol ediyor.

Ekipler, gelen ihbarları değerlendirmenin yanı sıra saha çalışmalarıyla elde ettikleri bilgi ve istihbaratı narkotik birimleriyle paylaşarak operasyonlara destek veriyor.

Hareket kabiliyetleri sayesinde dar sokaklar ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde hızlı şekilde görev yapabilen motorlu ekipler, uyuşturucu satan ve dağıtan kişilerin tespit edilmesinde aktif rol üstleniyor.

Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.