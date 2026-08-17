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        Tümgeneral Kolcu'dan Rektör Hatipler'e veda ziyareti

        Tümgeneral Yüksel Kolcu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Tümgeneral Kolcu'dan Rektör Hatipler'e veda ziyareti

        Tümgeneral Yüksel Kolcu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Edirne Garnizon Komutanı olarak görev yapan Kolcu, 2026 Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda Tuğgeneral rütbesinden Tümgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay Personel Başkanlığı görevine atanmasının ardından Hatipler'e veda ziyaretinde bulundu.

        Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Hatipler, Kolcu'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

        Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Rektör Danışmanı Enver Şengül de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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