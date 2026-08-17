Tümgeneral Kolcu'dan Rektör Hatipler'e veda ziyareti

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Rektör Danışmanı Enver Şengül de hazır bulundu.

Hatipler, Kolcu'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Edirne Garnizon Komutanı olarak görev yapan Kolcu, 2026 Yüksek Askeri Şura kararları doğrultusunda Tuğgeneral rütbesinden Tümgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay Personel Başkanlığı görevine atanmasının ardından Hatipler'e veda ziyaretinde bulundu.

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