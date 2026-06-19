Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Keşan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Keşan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulunda 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Keşan Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulunda 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 134 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, törende yaptığı konuşmada, üniversitenin öğrencilerini yalnızca mesleki bilgiyle değil, etik değerler, toplumsal sorumluluk bilinci ve yaşam boyu öğrenme anlayışıyla yetiştirdiğini söyledi.

        Mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Tan, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli görevler üstleneceklerine inandığını belirtti.

        Tan, mezunlara kendilerine duydukları güveni hiçbir zaman kaybetmemelerini tavsiye ederek, azim ve kararlılıkla çalıştıkları sürece her alanda başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

        Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü de 1988 yılında kurulan okulun bugüne kadar binlerce mezun verdiğini söyledi.

        Yüksekokulun bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan gücünü yetiştirmeyi sürdürdüğünü belirten Güllü, öğrencilerin eğitimleri boyunca edindikleri bilgi, beceri ve mesleki deneyimlerle iş hayatına hazır hale geldiklerini kaydetti.

        Okul birincisi Gamze Nisan Yüksel ise eğitim hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları, gösterdiği azmi ve başarısında emeği bulunan ailesi, arkadaşları ve akademisyenlerine duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verildi.

        Tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve kep atmasıyla sona erdi.

        Törene, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, okul müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım

        Benzer Haberler

        Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğrenciler mezuniyet heyecanı...
        Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda öğrenciler mezuniyet heyecanı...
        Emekli astsubaylardan Babalar Günü'ne özel türkü şöleni
        Emekli astsubaylardan Babalar Günü'ne özel türkü şöleni
        Edirne'de üzüm bağında başlayan yangın 200 dekarlık alanı küle çevirdi
        Edirne'de üzüm bağında başlayan yangın 200 dekarlık alanı küle çevirdi
        Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 de...
        Spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar 150 dekar buğday tarlası ile 50 de...
        GÜNCELLEME - Edirne'de anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol a...
        GÜNCELLEME - Edirne'de anızda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol a...
        Edirne'de tefecilik operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
        Edirne'de tefecilik operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı