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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gaziler ve şehit aileleri ziyaret edildi

        Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Edirne Muharip Gaziler Derneği ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gaziler ve şehit aileleri ziyaret edildi

        Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Edirne Muharip Gaziler Derneği ile Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

        Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılan açıklamaya göre, Büyüknalçacı, ziyaretlerde dernek yöneticileri, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

        Büyüknalçacı, Yeşil Vatan Seferberliği Projesi kapsamında gaziler ve şehit aileleri adına 10'ar fidan bağışında bulunarak fidan sertifikalarını teslim etti.

        Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla aziz şehitlerin rahmet, kahraman gazilerin ise minnet ve şükranla anıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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