Süloğlu'nda köy ve mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi

Süloğlu ilçesinde köy ve mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Süloğlu Kaymakamlığı himayelerinde düzenlenen turnuvanın şampiyonu finalde Büyükgerdelli Spor'u mağlup eden İskenderköy Spor oldu.



Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, İskenderköy Spor futbolcularına kupa ve madalyalarını takdim etti.



Dereceye giren takımlara ise madalya ve plaket verildi.



Tutar, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ruhu içerisinde geçen turnuvaya katkı sağlayan tüm takımlara, hakemlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

