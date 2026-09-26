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        Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, cenazesi, Edirne'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, cenazesi, Edirne'de toprağa verildi.

        Özbek için Eski Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.

        Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Özbek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda camiden çıkarıldı.

        Askeri tören eşliğinde Yeni Şehir Mezarlığı'na götürülen Özbek'in cenazesi, toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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