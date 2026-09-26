Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, cenazesi, Edirne'de toprağa verildi.
Giriş: 26.09.2026 - 14:32 Güncelleme:
Kıbrıs Gazisi Aziz Özbek, cenazesi, Edirne'de toprağa verildi.
Özbek için Eski Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Özbek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda camiden çıkarıldı.
Askeri tören eşliğinde Yeni Şehir Mezarlığı'na götürülen Özbek'in cenazesi, toprağa verildi.
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