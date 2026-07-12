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        Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Kırklareli Valiliği, orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

        Kırklareli Valiliği, orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangınlarına karşı her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtildi.

        Vatandaşların anız ve ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakmamaları gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, doğaya izmarit atılmaması ve atıkların çöp kutularına bırakılması istendi.

        Açıklamada, tarımsal faaliyetler sırasında da tedbirli olunması gerektiği hatırlatılarak, bu alanlarda mutlaka yangın söndürme ekipmanı ve su tankeri bulundurulmasının önemine dikkat çekildi.

        En ufak bir duman veya yangın belirtisinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerektiği kaydedilen açıklamada, acil durumlarda ekiplere konumun anında iletilebilmesi ve yardımın daha hızlı ulaşabilmesi için vatandaşlara "Hayat 112 Acil" mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

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