Kırklareli Valisi Turan, buğday hasadı etkinliğinde çiftçilerle buluştu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, buğday hasadı etkinliğine katıldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, buğday hasadı etkinliğine katıldı.
Vali Turan, Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca ile birlikte Kavakdere köyündeki etkinlikte çiftçilerle bir araya geldi.
Hasat döneminin başlamasıyla birlikte artan anız yangını riskine dikkati çeken Vali Turan, üreticilere ve vatandaşlara hassasiyet çağrısında bulundu.
Toprağı, ekili tarım alanlarını ve ormanları korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Turan, küçük ihmallerin telafisi güç büyük felaketlere yol açabileceğini kaydetti.
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