Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Kırkpınar davul zurna ekibi devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

        Kırkpınar davul zurna ekibi devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin coşkuyla gerçekleştirileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Kırkpınar davul zurna ekibi devlet ricalini marşlarla güreşlere davet etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin coşkuyla gerçekleştirileceğini belirtti.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davul zurna ekibi, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret ederek güreşlere davet etti, er meydanının vazgeçilmezi ezgilerini seslendirdi.

        Valilik bahçesinde ekibin seslendirdiği marşlara eşlik eden Sezer, ekip şefi Fahrettin Zurnacı'ya bahşiş verdi.

        Sezer, gazetecilere, dünyada Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi en uzun süre kesintisiz devam eden başka bir organizasyon olmadığını söyledi.

        Bu yıl 665. kez düzenlenecek güreşlerde 840 pehlivanın er meydanında güreşeceğini belirten Sezer, "Herkese başarılar diliyoruz. Coşkuyla inşallah daha nice 665 yılları bu aziz milletimiz, güzel ülkemiz görür. Tabii lig usulünün getirmiş olduğu disiplinle bu sene kıran kırana mücadeleler gerçekleştirildi. Geçen sene seyir zevkine doyamadığımız muhteşem güreşler izledik Kırkpınar'da. Bu sene de inşallah cazgırlarımızla, davulcularımızla güreşçilerimizle, üç gün boyunca yerinden kalkmayan güreşseverlerle 665'inci yılı da coşkuyla gerçekleştireceğiz." dedi.

        - Yoğun bir talep var

        Davul zurna ekibi Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı da tarihi belediye binası girişinde karşıladı.

        Gencan, dünyanın en köklü spor organizasyonuna Edirne olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

        Organizasyonun her yıl bir öncekinden daha iyi olması için büyük bir mücadele verdiklerini dile getiren Gencan, şehrin en önemli organizasyonunun önemli bir hazırlık gerektirdiğini ifade etti.

        Kırkpınar'ın sadece güreşten ibaret olmadığını aktaran Gencan, "Davulcusuyla, zurnacısıyla, hakemleriyle saha içerisinde çalışanlarıyla, cazgırlarıyla çok büyük bir organizasyon. Şehrimize birçok şehirden, yurt dışından misafir gelecek. Şunu gururla ifade etmek istiyorum ki bu sene diğer senelere nazaran oldukça yoğun bir taleple karşı karşıyayız ve tüm misafirlerimize en iyi şekilde ev sahipliği yapmak için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi
        Otomotivde zirve değişiyor
        Otomotivde zirve değişiyor
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"

        Benzer Haberler

        Kırkpınar'ın kadim davetiyesi: Kırmızı dipli mum
        Kırkpınar'ın kadim davetiyesi: Kırmızı dipli mum
        "Bitmeyen güreşin efsanesi" Kırkpınar 665. kez Sarayiçi'nde yaşatılacak
        "Bitmeyen güreşin efsanesi" Kırkpınar 665. kez Sarayiçi'nde yaşatılacak
        Su yılanının yemeye çalıştığı kurbağayı ağzından kaçırdığı anlar kamerada
        Su yılanının yemeye çalıştığı kurbağayı ağzından kaçırdığı anlar kamerada
        Edirne'de üretilen 40 milyon sazan yavrusu su kaynaklarıyla buluştu
        Edirne'de üretilen 40 milyon sazan yavrusu su kaynaklarıyla buluştu
        Edirne'de iş yerinde korkutan yangın
        Edirne'de iş yerinde korkutan yangın
        Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı; 6 tutuklama
        Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı; 6 tutuklama