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        Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi

        Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi

        Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği sona erdi.

        Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şenliğe 5 şehirden 550 sporcu katıldı.

        Yarışların ardından Çorlu Belediyesi Spor Kulübü birinci, Kırklareli Gençlik Spor Kulübü ikinci, Edirne DSİ Spor Kulübü de üçüncü oldu.

        Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

        Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Katılımın her geçen yıl arttığını belirten Dinç, şenliğe katılan sporcu ve antrenörlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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