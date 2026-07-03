Kırkpınar'da "ağa karşılaması" geleneği yaşatıldı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geleneksel "ağa karşılaması" töreni gerçekleştirildi.



Kırkpınar'ın önemli ritüellerinden biri olan "ağa karşılaması", davul zurna eşliğinde başladı.



665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve beraberindekiler tarafından karşılandı.



Belediye önünde bir araya gelen Başkan Gencan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ile eski Kırkpınar ağalarının yer aldığı kortej, davul zurna eşliğinde Selimiye Meydanı'na yürüdü.



Şehirde konakladığı otelden güreş havaları eşliğinde meydana gelen Özünlü'ye çiçek takdim eden Gencan, burada yaptığı konuşmada ağalığın yalnızca bir unvan olmadığını, Kırkpınar geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.



Özünlü’nün ağa seçildiği günden bu yana hem Edirne'ye hem de Kırkpınar'a önemli katkılar sunduğunu belirten Gencan, önceki dönem ağalarına da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Özünlü'nün ağalığının ilk gününden bu yana güreşe ve Edirne'ye önemli katkılar sağladığını ifade ederek kendisini tebrik etti.



Önceki dönem Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de Kırkpınar'ın daha iyi bir noktaya taşınması için çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.



Konuşmasında son günlerde Kırkpınar'a ilişkin çıkan bazı iddialara da değinen Özünlü, "Geçen yıl çok güzel bir Kırkpınar geçirdik, bu yıl daha güzelini yaşayacağız. Günlerdir Kırkpınar’ın protesto edilmesi yönünde haberler çıkıyor, hepsi asılsızdır. Bu haberleri üreten nifak tohumu yapay zekaya o kadar zeki olmadığını hatırlatıyorum. 665. Kırkpınar hayırlı uğurlu olsun. Bu millet birdir, beraberdir, kardeştir. Kırkpınar Türkiye’dir." ifadelerini kullandı.



Karşılama töreninin ardından Başkan Gencan, Özünlü ve beraberindekileri Edirne Belediyesinde ağırladı.



Daha sonra Edirne Valisi Yunus Sezer'in de katılımıyla oluşturulan kortej Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Söz ve bestesi eğitimci-yazar merhum Beyazıt Sansı'ya ait "Kırkpınar Marşı", oğlu Sevan Sansı eşliğinde seslendirildi.



Program kapsamında Pehlivan Mezarlığı da ziyaret edilerek dua edildi.



Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşler saat 14.00'te başlayacak. Resmi açılış töreni ise saat 18.30'da gerçekleştirilecek.

