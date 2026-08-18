Kore Gazisi Tahsin Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı
Kore Gazisi Piyade Er Tahsin Yılmaz, Uzunköprü ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş: 18.08.2026 - 10:52 Güncelleme:
Kore Gazisi Piyade Er Tahsin Yılmaz, Uzunköprü ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 1932 doğumlu Yılmaz için Yağmurca köyünde askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
Cenaze törenine, kurum personeli, gazi yakınları ve köy sakinleri katıldı.
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