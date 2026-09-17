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        Küçükbaş hayvancılıkta kredi limiti 2 milyon liraya yükseltildi

        Edirne'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında üreticilere sağlanan kredi limiti 2 milyon liraya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Küçükbaş hayvancılıkta kredi limiti 2 milyon liraya yükseltildi

        Edirne'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında üreticilere sağlanan kredi limiti 2 milyon liraya çıkarıldı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere sağlanan kredi desteğinde artışa gidildi.

        Daha önce 1 milyon 200 bin lira olan kredi limiti, imzalanan protokolle 2 milyon liraya yükseltildi.

        Destekle üreticilerin işletmelerini büyütmeleri, hayvan varlığını artırmaları ve üretim kapasitelerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

        Açıklamada, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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