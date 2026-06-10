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        ⁠Roma'dan İstanbul'a uzanan bisiklet yolculuğuna Keşan molası

        Roma İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki en önemli askeri ve ticari yollarından biri olan Via Egnatia güzergahını takip ederek Roma'dan İstanbul'a bisikletle yolculuk yapan Adriano Tegas, Keşan'da ağırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:40 Güncelleme:
        ⁠Roma'dan İstanbul'a uzanan bisiklet yolculuğuna Keşan molası

        Roma İmparatorluğu'nun Balkanlar'daki en önemli askeri ve ticari yollarından biri olan Via Egnatia güzergahını takip ederek Roma'dan İstanbul'a bisikletle yolculuk yapan Adriano Tegas, Keşan'da ağırlandı.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) üyeleriyle birlikte Keşan Belediyesini ziyaret eden Tegas, tarihi rota üzerindeki yolculuğu hakkında bilgi verdi.

        Ziyarette, Tegas'ın geçtiği şehirlerde yerel yönetimler ve kurumlar tarafından imzalanan özel yol anısı belgesi de belediyede imzalanarak mühürlendi.

        Belgenin, Via Egnatia’nın farklı kültürleri ve şehirleri birbirine bağlayan tarihsel mirasını simgelediği belirtildi.

        Yetkililer, Roma’dan İstanbul’a uzanan tarihi yolculuğunu sürdüren Tegas'a başarılar dileyerek, Keşan'dan güzel anılarla ayrılmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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