Sahil Güvenlikten Vali Sezer'e ziyaret
Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Enez Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili S.G. Üsteğmen Yunus Can Efe, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Enez Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili S.G. Üsteğmen Yunus Can Efe, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret makamda gerçekleştirildi. Üsteğmen Efe çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sezer, denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması ile Mavi Vatan'da güvenlik ve emniyet hizmetlerinin yürütülmesinde görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Sezer, tüm personele görevlerinde başarı diledi.
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