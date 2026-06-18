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        Edirne'de hırsızlık zanlısı evdeki parmak izinden yakalandı

        Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Tatarlar köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayının faili, jandarmanın titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Edirne'de hırsızlık zanlısı evdeki parmak izinden yakalandı

        Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Tatarlar köyünde meydana gelen evden hırsızlık olayının faili, jandarmanın titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

        E.D'ye ait ikamette gerçekleşen hırsızlık olayının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

        Olay Yeri İnceleme (OYİ) Timi ve parmak izi uzmanlarınca evde yapılan incelemelerde elde edilen bulgular detaylı bir şekilde değerlendirildi.

        Yapılan kriminal inceleme sonucunda olay yerinde tespit edilen parmak izinin İ.C'ye ait olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve diğer ekiplerce yürütülen titiz araştırma sonucu şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan İ.C'nin ifadesinde hırsızlığı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

        Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan çalışmada evden çalınan 4 adet 15 gram bilezik, 4 adet 1 gram altın, 1 adet Reşat altını ve 3 bin lira nakit para ele geçirildi.

        Muhafaza altına alınan ziynet eşyaları ve para, işlemlerin ardından aileye teslim edildi.

        Jandarmadaki ifadesinin ardından Edirne Adliyesine getirilen İ.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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