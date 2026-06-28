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        Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 15. yılı dolayısıyla koşu düzenlendi

        Edirne'de, Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 15. yılı dolayısıyla "UNESCO Selimiye Camisi Farkındalık Koşusu" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 15. yılı dolayısıyla koşu düzenlendi

        Edirne'de, Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 15. yılı dolayısıyla "UNESCO Selimiye Camisi Farkındalık Koşusu" gerçekleştirildi.

        Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) tarafından Selimiye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 50 sporcu, Selimiye Camisi etrafında 15 tur attı.

        BÜDDER Başkanı Önder Akdağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 15. yılı dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla koşuyu düzenlediklerini söyledi.

        Selimiye Camisi'nin Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve dünya kültür mirasının önemli yapılarından biri olduğunu belirten Akdağ, 4,5 yıl süren restorasyonun ardından yeniden ibadete açılan caminin önemine dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

        Etkinliği her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Akdağ, "Şehrimizde Selimiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışıyla ilgili yeterli etkinlik yapılmadığını görüyoruz. Biz de bu bayrağı spor aracılığıyla taşımaya devam edeceğiz. Bundan sonraki yıllarda da bu farkındalık koşusunu düzenlemeyi sürdüreceğiz. Katılan tüm sporculara teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.

        Koşunun ardından sporculara kupa ve katılımcı belgeleri verildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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