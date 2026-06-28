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        Edirne'de su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Edirne'de su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Edirne'de su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Edirne'de su kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü.

        Elçili köyüne gitmek üzere, dün öğleden sonra 22 ABE 253 plakalı motosikletiyle kent merkezinden yola çıkan Öner Tütüniçmez'den bir süre sonra haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Jandarma ekiplerince yaklaşık 10 saat süren aramada Tütüniçmez'in yol kenarındaki su kanalında hareketsiz yattığı görüldü.

        Direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletiyle su kanalına devrilen sürücünün yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tütüniçmez'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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