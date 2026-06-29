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        Edirne'de Yaz Spor Okulları açıldı

        Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Edirne'de Yaz Spor Okulları açıldı

        Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaştır, yaz spor okullarının çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli değerlendirmesi, sporla tanışması, yeteneklerini keşfetmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanması açısından önemli olduğunu söyledi.

        Sporun yalnızca fiziksel gelişimi değil, disiplin, özgüven, takım ruhu, mücadele azmi ve ahlaki değerleri de kazandırdığını belirten Ulaştır, "Bugün burada attığımız her adım, geleceğin sağlıklı, güçlü ve başarılı nesillerine yapılan bir yatırımdır." dedi.

        Ulaştır, il genelinde farklı branşlarda açılacak kurslarla çocukları sporla buluşturacaklarını ifade ederek, onların kötü alışkanlıklardan uzak, üretken ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

        Antrenörlere, velilere ve organizasyona katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Ulaştır, sporculara da spor yaparken eğlenmeleri, öğrenmeleri ve kendilerine inanmaları tavsiyesinde bulundu.

        Konuşmanın ardından yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi. Program çeşitli spor gösterileriyle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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