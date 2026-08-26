Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıldı.

İpsala ilçesinde çiftçi İsmail Boz'a ait çeltik tarlasında düzenlenen program, okunan duayla başladı. Ardından biçerdövere binen Gizligider, ilk hasadı gerçekleştirdi.

Hasat sonrasında değerlendirmelerde bulunan Gizligider, bu yılın tarım açısından oldukça bereketli geçtiğini söyledi.

Tarım ürünlerinin veriminde tarihi rekor beklediklerini belirten Gizligider, şunları kaydetti:

"Çok şükür bu yıl geçmiş yılların kayıplarını fazlasıyla inşallah yerine koyacağız. Çiftçimiz alın terinin karşılığını fazlasıyla alacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın tarımsal faaliyete, üretime özellikle yerli üretime bakışı malum. Sayın Bakanımız her bir noktada bunu artırmayı hedefleyen bir ekiple çalışıyor. Bu noktada bu üretimi artırmaya gayret ediyoruz.​​​​​​​"

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Gizligider, Türkiye'nin birçok ürün grubunda üretimiyle kendine yettiğini vurgulayarak, ihracatı artırma hedeflerini de gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Vali Yunus Sezer, Edirne'nin dünya markası olan çeltiğinin hasadını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tüm üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen Sezer, "İnşallah istediğimizin çok üzerinde verim elde ederiz. Hem üreticimizin yüzü güler hem de tüketicimizin yüzü güler. Çeltikte Türkiye'nin ihtiyacının neredeyse yüzde 50'sini Edirne olarak üretiyoruz." dedi.

Sezer, çeltik üretiminin bu yıl 510 bin dekar alanda yapıldığını bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da çeltik üreticilerine verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diledi.

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Programa İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, oda ve borsa başkanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.