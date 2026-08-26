Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıldı

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıldı

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:29 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıldı

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıldı.

        İpsala ilçesinde çiftçi İsmail Boz'a ait çeltik tarlasında düzenlenen program, okunan duayla başladı. Ardından biçerdövere binen Gizligider, ilk hasadı gerçekleştirdi.

        Hasat sonrasında değerlendirmelerde bulunan Gizligider, bu yılın tarım açısından oldukça bereketli geçtiğini söyledi.

        Tarım ürünlerinin veriminde tarihi rekor beklediklerini belirten Gizligider, şunları kaydetti:

        "Çok şükür bu yıl geçmiş yılların kayıplarını fazlasıyla inşallah yerine koyacağız. Çiftçimiz alın terinin karşılığını fazlasıyla alacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın tarımsal faaliyete, üretime özellikle yerli üretime bakışı malum. Sayın Bakanımız her bir noktada bunu artırmayı hedefleyen bir ekiple çalışıyor. Bu noktada bu üretimi artırmaya gayret ediyoruz.​​​​​​​"

        REKLAM

        Gizligider, Türkiye'nin birçok ürün grubunda üretimiyle kendine yettiğini vurgulayarak, ihracatı artırma hedeflerini de gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

        Vali Yunus Sezer, Edirne'nin dünya markası olan çeltiğinin hasadını gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Tüm üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen Sezer, "İnşallah istediğimizin çok üzerinde verim elde ederiz. Hem üreticimizin yüzü güler hem de tüketicimizin yüzü güler. Çeltikte Türkiye'nin ihtiyacının neredeyse yüzde 50'sini Edirne olarak üretiyoruz." dedi.

        Sezer, çeltik üretiminin bu yıl 510 bin dekar alanda yapıldığını bildirdi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da çeltik üreticilerine verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diledi.

        REKLAM

        Programa İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, oda ve borsa başkanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Gizligider: 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağ...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağ...
        Havsa'da anız yangını otobanı dumana bürüdü
        Havsa'da anız yangını otobanı dumana bürüdü
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider Edirne'de ayçiçeği hasadına katı...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider Edirne'de ayçiçeği hasadına katı...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağ...
        Bakan Yardımcısı Gizligider: 3 milyon 387 bin metrekareden fazla hayalet ağ...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de ayçiçeği hasadında ko...
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de ayçiçeği hasadında ko...
        MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer mazbatasını aldı
        MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer mazbatasını aldı