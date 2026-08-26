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        MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer mazbatasını aldı

        MHP Edirne 15. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Ahmet Biçer, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:01 Güncelleme:
        MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer mazbatasını aldı

        MHP Edirne 15. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Ahmet Biçer, mazbatasını alarak görevine başladı.

        Biçer, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Edirne Adliyesine gelerek İl Seçim Kurulu yetkililerinden mazbatasını aldı.

        Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Biçer, teşkilatın güçlendirilmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını söyledi.

        Teşkilat için gereken çalışmaları yapacaklarını belirten Biçer, "Teşkilatımız için gerekli olan her şeyi A'dan Z'ye koşturarak, il yönetimimizde ve ilçe yönetimimizde birleştirerek devam edeceğiz. Allah'ın izniyle teşkilatlarımızı güçlendirerek, gerekli takviyelerle bu süreci doğru bir şekilde Edirne'miz için devam ettireceğiz." dedi.

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